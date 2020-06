Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht beim Schwimmbad - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagabend, 25.06.2020, auf dem Parkplatz beim Schwimmbad bzw. der Minigolfanlage in WT-Waldshut. Dort war zwischen 19:30 Uhr und 21:15 Uhr ein Mercedes-Benz geparkt. Als der Besitzer zum Auto zurückkam, musste er einen frischen Schaden am linken Kotflügel feststellen. Links daneben stand zuvor ein schwarzer SUV mit Schweizer Kennzeichen. Möglicherweise wurde durch dieses Fahrzeug der Schaden, der bei ca. 1000 Euro liegen dürfte, verursacht. Das Polizeirevier bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07751 8316-531).

