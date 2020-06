Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Kollision zwischen Traktor und Pkw - Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einer Kollision zwischen dem Frontlader eines Traktors und einem Auto kam es am Donnerstag, 25.06.2020, auf der B 34 zwischen Bad Säckingen und Murg. Gegen 14:30 Uhr bog ein 40-jähriger mit seinem Traktor von einem Feldweg in die Bundesstraße ein. Dabei kam es zum Streifvorgang mit einem herannahenden BMW. Durch den Streifvorgang riss der Frontlader die gesamte rechte Seite des BMW auf. Die 47 Jahre alte BMW-Fahrerin wurde durch Glassplitter leicht verletzt und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ihr mitfahrender 4-jähriger Sohn blieb unversehrt. Der Sachschaden am BMW liegt bei rund 25000 Euro, der am Traktor bei rund 5000 Euro.

