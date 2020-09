Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gesucht

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 07.09., 12 Uhr - 08.09., 14 Uhr, Zugang über die Feuertreppe zu 2. Etage eines Objektes an der Erich-Nörrenberg-Straße. Hier hebelten die Einbrecher ein Fenster zum dortigen Schulungsraum auf und drangen ins Gebäude ein. Im Gebäude durchsuchten die Täter diverse Räumlichkeiten und Behältnisse. Augenscheinlich hatten sie es auf Bargeld und Briefmarken abgesehen. Die Einbrecher hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Hemberg nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

