Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand, versuchter Einbruch und Pkw Aubrüche angezeigt.

Lüdenscheid (ots)

Container abgebrannt Am gestrigen Dienstag, 08.09.2020, gegen 20:40 Uhr, zündeten unbekannte Täter den Müllcontainer auf dem Schulgelände an der Buckesfelder Straße in Brand. Der Müllcontainer aus Kunststoff wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Polizei in Lüdenscheid hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht vom 07.09. zum 08.09. versuchten unbekannte Einbrecher die Hauseingangstür eines Hauses am unteren Worthhagen aufzubrechen. Dieser Versuch scheiterte und es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Erneut zwei Pkw Aufbrüche angezeigt An der Saarlandstraße schlugen unbekannte Täter die Seitenscheiben eines grauen Ford Fiestas und eines roten Renaults ein. Augenscheinlich machten die Täter in der Tatzeit 07.09./08.09. keine Beute. Sie hinterließen Sachschaden.

