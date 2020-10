Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Im Schlaf nach links gekommen

Zwei Menschen wurden am Donnerstag bei einem Unfall in Blaustein verletzt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 11 Uhr in der Ehrensteiner Straße, berichtet die Polizei. Ein 44-Jähriger fuhr dort in Richtung Marktplatz. Unterwegs übermannte ihn der Schlaf, gab er später bei der Polizei zu. Deshalb kam sein Auto nach links, so die Einschätzung der Ermittler. Der BMW stieß mit einem Seat zusammen. Darin erlitt die Beifahrerin schwere Verletzungen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf rund 20.000 Euro. Sie musste für die Dauer der Unfallaufnahme und bis zur Bergung der Fahrzeuge die Ehrensteiner Straße sperren lassen. Jetzt erwartet den 44-Jährigen eine Strafanzeige.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert vom Fahrer, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

