Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Dieb findet Geldbörse

Beute machte ein Unbekannter am Dienstag in einem Göppinger Lokal.

Ulm (ots)

Der 23-Jährige arbeitete in einer Göppinger Gaststätte. Zwischen 17 und 21 Uhr hing ein Kleidungsstück von ihm an der Garderobe. Nachdem er nach Hause ging, stellte er das Fehlen seines Geldbeutels fest. Ein Dieb hatte die Geldbörse gefunden und mitgenommen. Samt Geld.

Die Polizei mahnt, Wertsachen nicht aus den Augen zu lassen. Geldbörsen am besten körpernah aufbewahren. Auf keinen Fall aber in Jacken oder Taschen, die dann abgelegt werden. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

+++++++ 1876245

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell