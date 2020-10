Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Pkw-Aufbruch gestört

Eine mutige Zeugin verhinderte am Mittwoch, dass ein Unbekannter in Ulm ein Auto aufbrechen konnte.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr machte sich ein Unbekannter an einem Ford im Stifterweg zu schaffen. Das sah die Zeugin und sprach den Täter an. Noch bevor er Beute machen konnte, flüchtete er in Richtung eines Einkaufszentrums. Den Türgriff hatte der Täter bei seinem Versuch, das Auto zu knacken, bereits beschädigt. Die Zeugin beschrieb den Täter als dunkelhäutigen Mann, welcher dunkel gekleidet war. Die Polizei (Tel. 0731/188-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler warnen davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

