Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Grundsheim - Mann nach Sturz schwer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer verlor am Mittwoch in Grundsheim beim Abbiegen die Kontrolle über sein Bike.

Ulm (ots)

Der Mann fuhr laut Mitteilung der Polizei gegen 19.30 Uhr vom Oberdorf bergab in Richtung Hauptstraße. An der dortigen Einmündung lag Schmutz auf der Straße, weshalb er beim Abbiegen den Halt verlor und stürzte. Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Zweirad beträgt rund 200 Euro.

Nässe und Schmutz auf der Fahrbahn sind typische Gefahren der dunklen Jahreszeit. Durch sie können die Reifen schon bei geringem Tempo die Haftung verlieren. Gerade für Zweiräder entsteht hierdurch ein erhöhtes Unfallrisiko. Deshalb rät die Polizei, stets vorausschauend zu fahren und die Geschwindigkeit den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Bedenken Sie, dass E-Bikes ein höheres Gewicht aufweisen, was sich negativ auf das Kurven- und Bremsverhalten auswirkt.

