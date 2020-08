POL-PPWP: Wer hatte "Grün"?

Polizeipräsidium Westpfalz

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntagmorgen an der Ecke Friedrichstraße/Barbarossastraße ereignet hat. Kurz nach 9 Uhr stießen hier zwei Fahrzeuge zusammen, ein Opel Meriva und ein Mercedes.

Der 65-jährige Mercedes-Fahrer kam aus der Friedrichstraße und wollte an der Ampel-Kreuzung nach rechts in die Barbarossastraße einbiegen. Der 55-jährige Opel-Fahrer war in der Barbarossastraße unterwegs und fuhr geradeaus in Richtung Logenstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer gaben an, dass die Ampel auf ihrer Seite "Grün" gezeigt habe.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.

Zeugen, die helfen können, die "Ampel-Frage" zu klären, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

