Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 12-jähriger von freilaufenden Hund gebissen- Zeugen gesucht

Bad NenndorfBad Nenndorf (ots)

(HAA) Am Montag, den 21.12.2020, gegen 10:00 Uhr, wurde ein zwölfjähriges Kind aus Bad Nenndorf von einem freilaufenden Hund gebissen. Der Junge war fußläufig auf dem südlich des Schwefelwegs gelegenen Wirtschaftsweg, in Richtung Horsten unterwegs, als ihm ein Mann mit einem großen braunen Hund entgegenkam. Der Hund, vermutlich ein Schäferhund, lief plötzlich unkontrolliert auf das Kind zu. Aus Angst vor einem Angriff drehte sich der Junge noch um, als der Hund ihn ansprang und in den Rücken biss. Der Halter rief seinen Hund sofort zu sich zurück und erkundigte sich noch nach dem Befinden des Zwölfjährigen. Noch unter Schock stehend, antwortete der Junge nicht sofort. Der Mann tat daraufhin den Vorfall als nicht so schlimm ab und setzte seinen Spaziergang weiter in Richtung Bad Nenndorf fort. Der Junge war nach dem Ereignis sofort nach Hause gelaufen. Dort schilderte er seiner Mutter den Vorfall. Glücklicherweise trug er zum Zeitpunkt des Bisses eine dicke Winterjacke, sodass er dabei nur leicht verletzt wurde. Die Mutter des Jungen erstatte noch am gleichen Tag Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei der Polizei in Bad Nenndorf. Gesucht werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Hundehalter machen können. Der Mann war ca. 30 Jahre alt, trug einen olivgrünen Mantel, eine dunkelblaue Cordhose, einen Vollbart und lange, zu einem Zopf gebundene, braune Haare. Eine Rolle könnte auch ein am Ende des Wirtschaftsweges geparkter olivgrüner Jeep spielen. Hinweise werden jederzeit beim Polizeikommissariat Bad Nenndorf, unter der Telefonnummer: 05723/94610, entgegengenommen.

