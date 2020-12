Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Seitenscheibe eingeschlagen und Handtasche geklaut

Ludwigshafen-SüdLudwigshafen-Süd (ots)

Am Samstag, den 12.12.2020, zwischen 19:45 Uhr und 20:35 Uhr, kam es zu einem Einbruch auf dem Parkplatz des Eisstadions in der Saarlandstraße. Hierbei schlugen unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines geparkten Ford Ka ein und entwendeten die Handtasche und Schmuck der 24-jährigen Geschädigten. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122. Zudem weist die Polizei darauf hin, keine Gegenstände offen im Fahrzeug zu hinterlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell