Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Blumengeschäfts in Speyer

SpeyerSpeyer (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am frühen Morgen des 11.12.2020, gegen 04:15 Uhr, zum Brand eines Blumengeschäfts in der Rossmarktstraße. Drei Anwohner eines Nachbarhauses kamen wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt, dürfte sich aber auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei Ludwighafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Mit weiteren Ermittlungsergebnissen ist frühestens Anfang nächster Woche zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Berens

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell