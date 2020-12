Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lkw rammt Ampelanlage, flüchtet und wird gestellt

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Ein 30-Jähriger kollidierte am Donnerstag (10.12.2020) mit seinem Lkw beim Wenden mit einer Ampel in der Industriestraße. Gegen 13.45 Uhr beobachteten Verkehrsteilnehmer wie ein Lkw während eines Wendemanövers gegen einen Mast einer Ampel stieß. Der Fahrer des Lkws stieg daraufhin aus und begutachtete den Schaden. Statt den Verkehrsunfall der Polizei zu melden, stieg der 30-Jährige wird in seinen Lkw und fuhr davon. Ein aufmerksamer Zeuge nahm daraufhin die Verfolgung auf und bewegte den Lkw-Fahrer stehen zu bleiben. Dank dem Zeugen konnte der Lkw-Fahrer festgestellt werden. Der Schaden an der Ampelanlage beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Der 30-Jährige muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

