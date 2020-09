Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Straßensperrung nach Verkehrsunfall mit Personenschaden (Abschlussmeldung)

Wickede (ots)

Am Dienstag (29. September), kurz vor 14 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Treckerfahrer aus Menden mit seinem Silo-Anhänger die Mendener Straße in Richtung Wickede. An der Straße "Am Graben" wollte er nach links abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er zuerst noch anhalten. Ein 87-jähriger Autofahrer aus Wickede befuhr die Mendener Straße in die gleiche Richtung. Nach eigenen Angaben funktionierten seine Bremsen am Auto nicht richtig, so dass er auf den Siloanhänger auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des Wickeders in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit dem Wagen einer 24-jährigen Autofahrerin aus Menden. Der 87-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte den Wagen des Wickeders zur Klärung des Sachverhaltes sicher. Die Mendener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten, bis kurz vor 16 Uhr, teilweise gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 50.000 Euro. (reh)

