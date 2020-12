Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Vermutlich eine unbeaufsichtigte Kerze war der Auslöser eines Brandes in einer Wohnung am Freitag (11.12.2020). Das Feuer brachen gegen 2.54 Uhr in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Oberstraße aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der 37-jährige Wohnungsinhaber kam mit der Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell