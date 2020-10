Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201023-3: Neun Autos beschädigt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Vier Jugendliche stehen im Verdacht, am späten Donnerstagabend (22. Oktober) neun Autos in der Oscar-Straus-Straße beschädigt zu haben.

Einem Zeugen (21) fielen gegen 23:45 Uhr vier Jugendliche auf, die diverse Autos zerkratzten. Er folgte dem Quartett unauffällig, das von der Oscar-Straus-Straße über die Mozartstraße zur Theresia-von-Wüllenweber-Straße lief und verständigte parallel über den Notruf 110 die Polizei. Die Beamten trafen die Jugendlichen dank der detaillierten Hinweise des Zeugen in der Straße "Am Meisenberg" schnell an und sahen, wie diese einen Leitpfosten beschädigten und auf die Straße legten. Die Polizisten nahmen das Quartett (16/17/17/18) vorläufig fest und übergaben die Jugendlichen nach der Aufnahme der Personalien ihren Erziehungsberechtigten. Alle müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. (nh)

