Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201022-4: Festnahmen nach Automaten-Aufbruch - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (22. Oktober) gegen 05:15 Uhr zwei Männer vorläufig festgenommen, die einen Parkautomaten aufgebrochen hatten.

Ein 26-jähriger Zeuge beobachtete gegen 05:15 Uhr, wie zwei Männer einen Kassenautomaten eines Parkhauses in der Zeiss-Straße aufbrachen und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen vor Ort einen der beiden Tatverdächtigen (27) an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten diverse Werkzeuge und ein Messer. Sämtliche Beweismittel beschlagnahmten die Beamten. Seinen Komplizen (38) ermittelten die Beamten ebenfalls. Auch den 38-Jährigen nahmen sie vorläufig fest. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (nh)

