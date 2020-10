Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201022-3: Dieb entwendete E-Bike - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter junger Mann hat am Mittwoch (21. Oktober) ein E-Bike aus einer geöffneten Garage entwendet. Gegen 09:45 Uhr brach die Ehefrau eines Anwohners (67) auf der Brandenburger Straße zur Arbeit auf. Sie fuhr mit dem Auto los und ließ die Garage offen stehen, da ihr Mann nur kurze Zeit später das Haus verlassen wollte. Wenige Minuten nachdem seine Frau das Haus verlassen hatte, klingelte ein Nachbar (70) an der Haustür. Dieser hatte aus dem Fenster beobachtet, dass sich ein junger Mann einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzte, die Garage des 67-Jährigen betrat und dann mit einem E-Bike aus der Garage in Richtung Potsdamer Straße davonfuhr. Der Mann war 16 bis 20 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte kurzes dunkles Haar und trug dunkle Kleidung. Das Kriminalkommissariat 21 sucht Zeugen, die den jungen Mann gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Hinweise geben Sie bitte telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 bekannt. (akl)

