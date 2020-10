Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201021-6: Flüchtiger Unfallverursacher gestellt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen (20. Oktober) hat ein 47-jähriger Mann mit einem Pritschenwagen einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Gegen 08:30 Uhr fuhr der 47-Jährige auf der Bonnstraße an einem geparkten Lkw vorbei in Richtung Hürth-Hermülheim. Während der Vorbeifahrt touchierte er den geparkten Lkw und verursachte einen Sachschaden. Der 47-Jährige hielt nicht an, so dass eine Zeugin (41), die den Unfall beobachtet hatte, die Polizei verständigte. Nach der Unfallaufnahme und weiteren Ermittlungen beim Halter des Pritschenwagens konnte der Unfallverursacher bei einer Baustelle in Brühl angetroffen werden. Der 47-Jährige hatte den Pritschenwagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren. Hinzu kam, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten veranlassten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe bei dem 47-Jährigen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Sache aufgenommen. (akl)

