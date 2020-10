Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201021-3: Einbruch in Tischlerei eines Yachtbaubetriebes - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einbrecher stahlen neben Werkzeugen auch einen Firmenwagen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

In der Zeit zwischen Montag (19. Oktober) 22:00 Uhr und Dienstagmorgen (20. Oktober) 09:00 Uhr gelangten Unbekannte auf das Firmengelände in der Behrensstraße und brachen ein Fenster einer Lagerhalle auf. Dort durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und entwendeten zahlreiche Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Zum Abtransport nutzten die Täter einen dort abgestellten LKW (Kastenwagen) der Marke Citroen Jumper mit Bergheimer Kennzeichen, dessen Fahrzeugpapiere und Schlüssel sich in den Büroräumen befanden. Der Schaden liegt im mittleren, fünfstelligen Eurobereich.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat im tatrelevanten Zeitraum Unberechtigte auf dem Firmengelände gesehen und kann Angaben zu deren Identität oder Fluchtwegen nennen? Die Beamten sind telefonisch unter 02233 52-0 zu erreichen. (bm)

