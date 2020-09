Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf- Diebstahl eines E-Bike

Alsdorf (ots)

Am 21.09.2020, im Zeitraum 14.00 bis 14.30 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter am Friedhof in Alsdorf das E-Bike eines 62-jährigen Mannes. Es handelte sich um ein Fahrrad der Marke Bulls, Modell Six 50 E2, weiß mit schwarzer Schrift; der Akku ist schwarz mit organgefarbenen Streifen. Es entstand ein Schaden von ca. 800EUR. Hinweise zum E-Bike Diebstahl an die PI Betzdorf.

