Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach- Radfahrer bei Kollision verletzt

Niederfischbach (ots)

Am 21.09.2020, gegen 17:30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer die Mühlenhardtstraße in der Ortslage Niederfischbach. Auf einem kreuzenden Radweg näherten sich zwei Radfahrer (Alter 17 und 22)dem wartepflichtigen Pkw. Der 58-jähriger Fahrer erkannte aufgrund tiefstehender Sonne die Fahrradfahrer zu spät und touchierte beide, diese stürzten und zogen sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Am Pkw sowie an den Fahrrädern entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2700EUR.-

