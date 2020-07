Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Porsche Panamera aus Einfahrt gestohlen

Wegberg-Klinkum (ots)

Unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum 1. Juli (Mittwoch), gegen 3 Uhr, einen Pkw Porsche Panamera in der Farbe Grau aus der Einfahrt eines Hauses an der Römerstraße. Am Fahrzeug war ein Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell