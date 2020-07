Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Durch Einschlagen der Seitenscheibe der Beifahrertür drangen unbekannte Täter, in der Nacht zum 1. Juli, in ein Fahrzeug ein, welches an der Blumenstraße parkte. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Mobiltelefon sowie verschiedene Baumaschinen.

