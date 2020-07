Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kellerräume

Wassenberg (ots)

Am 30. Juni (Dienstag) öffneten unbekannte Täter gewaltsam zwei Stahltüren im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Erikastraße. Während in der Waschküche augenscheinlich nichts angerührt wurde, ist in einem anderen Raum mindestens ein Holzverschlag aufgebrochen und durchwühlt worden. Bei Anzeigenerstattung stand nicht fest, ob etwas fehlte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell