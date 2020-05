Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperverletzung am Weinbrunnen - Zeugen gesucht

Staufen (ots)

Am Sonntag, 10.05.2020 um 17 Uhr, kam es am Weinbrunnen in Staufen zu einer Streitigkeit zwischen einem 56 jährigen Geschädigten und vier Pedelec-Fahrern. Dem Geschädigten war die vermeintlich alkoholisierte Gruppe durch ihre sehr laute Musik aufgefallen, weshalb er sie ansprach und um Mäßigung bat. Im weiteren Verlauf zeigte sich eine Person aus dieser Gruppe besonders aggressiv und würgte den Geschädigten mehrfach.

Es folgten weitere Beleidigungen und Drohungen in übelster Art und Weise. Erst durch das Eingreifen einer weiteren Person aus dieser Gruppe lies der Angreifer vom Geschädigten ab. Zahlreiche Zeugen beobachteten den Vorfall. Ein jugendlicher Zeuge filmte die Ereignisse beweissichernd. Auch er wurde anschließend verbal bedroht.

Der Täter wurde von seinen Begleitern immer wieder "Ralf" genannt. Er ist zwischen 165cm und 170cm groß, sehr stark tätowiert, durchtrainiert, spricht hiesige Mundart und hat ein auffallend buntes Pedelec. Eine weitere Personenbeschreibung liegt nicht vor, da er sich teilweise vermummt hatte.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere den jungen Zeugen, der die Ereignisse gefilmt hat. Auch Personen, die hinsichtlich der Personenbeschreibung Hinweise zu besagtem "Ralf" geben können werden dringend gesucht.

