Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Geldbeutel beim Einkauf gestohlen

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Samstag, dem 09.05.2020, zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr, wurde einer älteren Frau im Lidl, in der Mauermattenstraße, der Gelbbeutel aus dem Rucksack gestohlen. Wenig später versuchte die Täterschaft mit der erbeuteten Kreditkarte Geld abzuheben, was allerdings misslang. Eventuelle Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon: 07681/4074-0 in Verbindung zu setzen.

RWKI/rb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Frank Schlosser

Telefon: 0761 / 882 - 1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell