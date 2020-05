Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Alkohol und schlechte Bremsen - Fahrradfahrer verunglückt schwer

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

In der Nacht auf Montag, den 11.05.2020, verletzte sich ein 35-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr dieser, unter Alkoholeinwirkung stehend, die Straße "Eichhof" talwärts. An der Einmündung in die Landstraße (L 173) wollte er nach rechts abbiegen. Die Kombination von Alkohol und schlecht funktionierende Bremsen führte dazu, dass er geradeaus über den Einmündungsbereich fuhr und in der Folge heftig gegen eine Parkbank prallte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu; die Ermittlungen der Polizei dauern an.

