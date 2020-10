Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201021-1: Gestohlenes Auto aufgefunden - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zivilkräfte der Polizei haben am Dienstagnachmittag (20. Oktober) den in der Nacht zuvor gestohlenen VW Golf aufgefunden.

Den Beamten fiel der Wagen gegen 16:00 Uhr im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der Straße Winterburg in Brühl auf. Das Auto war in der Nacht zuvor nach einem Wohnungseinbruch in der Joseph-Hürten-Straße entwendet worden (Wir berichteten mit Pressemitteilung POL-REK: 201020-5: Homejacking-Fall beschäftigt die Polizei - Brühl). Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (nh)

