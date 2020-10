Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201020-4: Unfall mit hohem Sachschaden - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Autofahrer (18) übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Wagen eines 45-Jährigen.

Am Montag (19. Oktober) fuhr der 18-Jährige um 17:50 Uhr in seinem Auto zusammen mit seinen beiden 18 Jahre alten Beifahrern auf der Kreisstraße (K) 41 in Richtung Paffendorf. Als er nach links in Richtung der K 43 abbiegen wollte, übersah er ersten Ermittlungen zufolge den entgegenkommenden Wagen eines 45-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen des 45-Jährigen gegen den Wagen eines 66-Jährigen, der an der Einmündung der K 43 in die K 41 verkehrsbedingt an einem Stoppschild wartete.

Die vier leichtverletzten 18-Jährigen und der 45-Jährige sind mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Zwei der drei total beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Unfallstelle bis etwa 19:20 Uhr für den fließenden Verkehr gesperrt.

Im Bereich der Unfallstelle ist die Geschwindigkeit auf 70 km/h geregelt. Nach Angaben von Zeugen fuhr der 18-Jährige vermutlich schneller als erlaubt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Beamten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (bm)

