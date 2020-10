Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201020-2: Seniorin bestohlen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einer 72-jährigen Seniorin hat ein Unbekannter am Montag (19. Oktober) Bargeld gestohlen. Gegen 12:30 Uhr war die Seniorin in der Wesselinger Innenstadt, um einzukaufen. Ihren Wagen parkte sie an einem Lebensmittelgeschäft in der Elsässer Straße. Als sie neben ihrem Auto stand, sprach sie ein unbekannter junger Mann an, der Geld gewechselt haben wollte. Die 72-Jährige suchte in ihrer Geldbörse, während der Mann immer näher an sie heranrückte und plötzlich in ihrem Kleingeldfach wühlte. Zeitgleich entnahm der Unbekannte unbemerkt einen 100-Euro-Schein aus dem Portemonnaie. Zu Hause fiel der Seniorin der Diebstahl des Geldes auf. Der unbekannte Mann war etwa 25 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und von schmaler Statur. Er hatte dunkelblondes kurzes Haar und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Sollten Sie die Tat oder den beschriebenen Mann gesehen haben, werden Sie gebeten, sachdienliche Hinweise an das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 bekannt zu geben. (akl)

