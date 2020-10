Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201019-2: Sechs Brände im Kreis beschäftigen die Polizei - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (15. Oktober) machte eine Zeugin in Bedburg-Kaster um 20:50 Uhr auf der Epprather Straße auf einen Brand aufmerksam, den vier Jugendliche auf der Straße mit einer brennbaren Flüssigkeit entfacht hatten. Dabei verschmutzte der Brand die Straße lediglich. Im Rahmen der Fahndung suchten die Beamten das Jugendfreizeitzentrum POINT in der Burgundische Straße auf und stellten dort eine angezündete Mülltonne fest. Die unverschlossene Garage auf dem Gelände, die als Werkzeug- und Geräteschuppen dient, war durchwühlt worden. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

Am Folgetag (Freitag, 16. Oktober) zwischen 17:40 Uhr und 18:00 Uhr beschädigte ein Feuer einen Stuhl, der sich in einem Schuppen auf einem Baugelände an der Erftstraße in Kerpen-Sindorf befand. Die Feuerwehr war vor Ort. Da die Eingangstür des Schuppens Aufbruchspuren aufwies, fertigte die Polizei eine Anzeige.

In einem Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße in Elsdorf-Angelsdorf brach am Samstagmorgen (17. Oktober) um 04:20 Uhr ein Feuer aus. Eine Bewohnerin (26) des Hauses erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Eigentümer gab an, dass die eine Hälfte des Hauses derzeit unbewohnt ist und renoviert wird. Ersten Ermittlungen zufolge ist der Brand in einer Zwischendecke des Dachstuhls ausgebrochen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der entstandene Gebäudeschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Um 20:50 Uhr führten mehrere Mülltonnenbrände zu einem Gebäudeschaden an einer Sporthalle in der Straße Am Kuckental in Frechen. Ein Zeuge bemerkte den Brand eher zufällig und informierte die Feuerwehr. Er selbst begab sich zum Brandort, wo er einer unbekannten, männlichen Person begegnete, die er nicht näher beschreiben konnte. Die Betonfassade der Sporthalle war rußgeschwärzt und das Dach erlitt Brandschäden. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zum Objekt und die Polizei leitete die Ermittlungen ein.

Sonntagnachmittag (18. Oktober) versuchte ein 84-Jähriger um 16:00 Uhr vergeblich, eine nicht mehr funktionierende Heizdecke zu reparieren und ließ das defekte Stück angeschlossen auf der Couch seiner Wohnung in der Bergstraße in Hürth zurück, um in seiner Werkstatt Ersatzteile zu besorgen. Etwa zehn Minuten später stand die Couch in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Ein 50-Jähriger schlief um 18:20 Uhr in Elsdorf-Angelsdorf in der Karolingerstraße mit brennender Zigarette in seiner Erdgeschosswohnung ein. Ein Nachbar entdeckte den Brand und weckte den stark alkoholisierten Mann, der auf der bereits brennenden Couch lag. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt zudem eine Blutprobe entnahm. Es entstand kein Fremdschaden und das Haus blieb nach der Belüftung bewohnbar.

Zeugen, die zu den Brandentstehungen in noch ungeklärten Fällen sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 mit den Beamten des Kriminalkommissariates 11 in Hürth in Verbindung zu setzen. (bm)

