Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Schaufensterscheibe eingeworfen

Am Samstag wurde gegen drei Uhr die Schaufensterscheibe eines Imbisses am Kalten Markt durch unbekannte Täter eingeworfen. Dadurch entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel: 07171/ 3580, bittet Zeugen welche sachdienliche Hinweise zur Tat machen können sich zu melden.

Aalen - Vorfahrt missachtet

Ein 52jähriger Audi-Fahrer bog am Samstag um 17.15 Uhr Höhe Hammerstadt von der Lettenbergstraße nach links in die Neßlauer Straße ab. Dabei übersah er einen von Dewangen nach Unterrombach auf der Kreisstraße fahrenden bevorrechtigen VW Multivan. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aalen-Reichenbach - Unfall unter Alkoholeinwirkung

Am Samstag gegen 21.30 Uhr befuhr ein 41jähriger Mann mit seinem Chevrolet die Kreisstraße 3240 von Laubach nach Reichenbach. Am Ortseingang Reichenbach fuhr er in einer Linkskurve gerade aus in die Leitplanke. Durch ein Lenkmanöver rauschte er anschließend in eine gegenüberliegende Mauer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrzeuglenkers fest. Der 41jährige musste nach einer Blutentnahme seinen Führerschein abgeben. Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 8000 Euro.

Bopfingen - Ford übersehen

Um kurz vor 21 Uhr befuhr am Samstag ein 24jähriger Audi-Fahrer von der Wiesenmühlenstraße über die Kreuzung in die Neue Nördlinger Straße. Hierbei übersah er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 18jährigen Ford-Escort-Fahrers. Am Audi Q7 und dem Ford entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

