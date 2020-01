Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden-Grunbach: Leichnam vermutlich identifiziert - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Remshalden-Grundbach (ots)

Bei der am Freitagabend in einem Gebüsch nahe der Rems aufgefundenen Leiche handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um die seit 20.05.2019 vermisste Brigitte Hofmann aus Welzheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach Frau Hofmann wurde daher zurückgenommen.

Anbei die Meldungen vom 21.05.2019 (Vermisstenfahndung) sowie die Erstmeldung zum Leichenfund vom 03.01.2020:

Welzheim: 58-jährige Frau vermisst

Seit Montagnachmittag wird die 58 Jahre alte Brigitte Hofmann aus Welzheim vermisst. Der letzte Kontakt zur Vermissten fand am Montag gegen 13 Uhr statt. Sie ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da derzeit nicht auszuschließen ist, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Kriminalpolizei Waiblingen um Informationen zum Aufenthaltsort von Frau Hofmann. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegengenommen. Personenbeschreibung der Vermissten: ca. 165 cm groß, kräftige Statur, braune, nackenlange Haare.

Remshalden-Grunbach: Leichnam nahe der Rems entdeckt

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr hatte eine Zeugin über Notruf mitgeteilt, dass möglicherweise menschliche Überreste auf einer Grünfläche an einem Feldweg in der Verlängerung der Kanalstraße liegen. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnten Polizeibeamte dann den Leichnam einer Person im Gebüsch feststellen. Aufgrund der Auffindesituation muss die Person dort bereits länger gelegen haben.

Die Kriminalpolizei hat am Fundort die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich möglicherweise um eine seit längerem vermisste Person.

