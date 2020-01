Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Rems-Murr-Kreis: Unfälle und versuchte Einbrüche

Rudersberg: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Am Freitagabend, gegen 20:30, wurde ein 37jähriger Pkw-Lenker an der Steinenberger Straße in Michelau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei der nachfolgenden Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit mussten die Beamten feststellen, dass er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, den Pkw sicher zu führen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Winnenden: Versuchter Einbruch

In der Zeit von Sonntag, 22.12.2019, um 18:15 Uhr bis Freitag, 03.01.2020, 18:05 Uhr versuchten unbekannte Täter in das Haus der Jugend in der Mühltorstraße einzubrechen. An einem Fenster im Untergeschoss waren Hebelspuren im Holzrahmen festzustellen. Das Fenster konnte von der unbekannten Täterschaft nicht geöffnet werden. Es blieb beim Versuch.

Remshalden: Aufmerksame Hausbesitzer

Am Freitagabend, gegen 23:40 Uhr, schob ein bislang unbekannter Täter einen Müllcontainer an die Hauswand der beiden Geschädigten in der Austraße in Grunbach. Der Täter konnte über den Container auf das Vordach eines Anbaus klettern. Als die Hausbewohner Geräusche hörten und auf den Balkon sahen, konnten sie eine dunkel gekleidete Person erkennen. Sie fingen sofort an laut zu rufen, so dass der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ.

Waiblingen: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Golf-Fahrer in den Pfarräckern aus einer Grundstücksausfahrt und beschädigte hierbei zwei geparkte Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit mussten die Beamten feststellen, dass er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, den Pkw zu führen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, seinen Führerschein abgeben und muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

