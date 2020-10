Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201018-1: Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beim Überqueren der Fahrbahn erfasste ein Autofahrer die Radfahrerin. Am Samstag (17. Oktober) gegen 11:40 Uhr fuhr ein 8-jähriges Mädchen auf dem Radweg der Kölner Straße aus Richtung Hahnenstraße in Richtung Erfttalstraße. In Höhe der Straße Broichweg querte die Radfahrerin an einer Querungshilfe die Fahrbahn. Ein aus Richtung Kreisverkehr herannahender 55-jähriger Autofahrer erfasste das Mädchen. Rettungskräfte versorgten die 8 Jährige und brachten das schwer verletzte Kind mit einem Rettungswagen in eine Uniklinik. Beamte informierten die Mutter über den Unfall. Während der Unfallaufnahme war die Kölner Straße gesperrt. (cb)

