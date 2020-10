Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201016-4: Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge hat am Donnerstag (15. Oktober) einen verdächtigen Wagen bei der Polizei gemeldet. Gegen 16:45 Uhr stellte ein Zeuge an der Carl-Schurz-Straße einen beschädigten VW Golf fest. Da der Wagen auf einem Anwohnerparkplatz geparkt und ihm das Fahrzeug nicht bekannt war, informierte er die Polizei. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass es sich um ein in Bornheim bei einem Wohnungseinbruch entwendetes Fahrzeug handelte. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen in Brühl entwendet worden waren. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 fragen: Wer hat das Abstellen des Fahrzeuges beobachtet? Wer hat Personen gesehen, die den grauen VW Golf genutzt haben? Sachdienliche Hinweise geben Sie bitte telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 bekannt. (akl)

