Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200116-1: Eifriger Taschendieb suchte Einzelhandelsfilialen auf - Brühl/Köln

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Täter, der einer 20-Jährigen in einem Café die Geldbörse entwendete und mit ihrer darin befindlichen EC-Karte verschiedene Waren einkaufte.

Der Geldbörsendiebstahl fand nach Angaben der 20-Jährigen während ihres Cafébesuches am Freitagabend (11. September) um 18:50 Uhr in der Lise-Meitner-Straße statt. Hinweise zum Täter oder zur Täterin liegen derzeit nicht vor.

In der Folge sind am gleichen Tage von dem Täter in Köln 16 verschiedene Einzelhandelsgeschäfte aufgesucht worden und die Karte widerrechtlich zum Kauf mittels Lastschriftverfahren eingesetzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge entstand auf diesem Wege ein Schaden von knapp 1.500 Euro.

Die Polizei rät: Lassen Sie ihre Wertgegenstände in der Enge von Cafés, Einkaufszentren oder ähnlich stark besuchten Örtlichkeiten nicht aus den Augen und tragen Sie die Geldbörse möglichst nah am Körper, um den unberechtigten Zugriff Dritter zu erschweren. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell