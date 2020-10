Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Kleinkraftradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Düsseldorf (ots)

Freitag, 9. Oktober 2020, 8.10 Uhr

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf befuhr ein 26 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seinem Kleinkraftrad die Lindemannstraße in Fahrtrichtung Brehmplatz. An der Kreuzung Lindemannstraße / Schumannstraße schaltete die dortige Ampel auf Rot. Der 26-Jährige bremste ab, geriet mit seinen Reifen in die Schienen und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik.

