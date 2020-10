POL-REK: 201015-5: Fahrzeugkontrolle mündete in mehreren Strafanzeigen - Kerpen

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Wegen eines defekten Lichtes machte ein 22-Jähriger Autofahrer auf sich aufmerksam. Am frühen Donnerstagmorgen (14. Oktober) um 01:20 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße einer Polizeistreife entgegen. Die Beamten folgten ihm wegen eines defekten Scheinwerferlichtes und kontrollierten ihn und seine beiden Mitfahrer (w 23/m 25) auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Horrem. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug mit entwendeten Kennzeichen geführt worden war. Der 22-Jährige war sehr nervös. Außerdem nahmen die Polizisten Marihuanageruch aus dem Fahrzeug heraus wahr. Als der 22-Jährige aus dem Fahrzeug ausstieg, stellte einer der Beamten im Fußraum des Wagens ein Tütchen mit weißem Pulver fest. Die Beamten durchsuchten daraufhin das Fahrzeug und die Personen. Dabei fanden sie weitere Betäubungsmittel und ein nicht zugelassenes Messer. Die Beamten nahmen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 22-Jährigen und seinen 25-jährigen Beifahrer fest. Auf einer Polizeiwache entnahm ein Arzt dem 22-Jährigen zudem eine Blutprobe. Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Der Fahrer des Wagens wurde einem Richter vorgeführt. Dieser stellte einen Untersuchungshaftbefehl aus, so dass der 22-Jährige inhaftiert wurde. Er wird sich außerdem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, einem Kennzeichenmissbrauch, einem Diebstahl, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung sowie dem Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten müssen. (akl)

