Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201015-3: Maskenverweigerer hustete Polizisten an - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nachdem ein 31-Jähriger in einem Verbrauchermarkt ohne Maske aufgefallen war, beleidigte er die hinzugerufenen Polizisten. Neben einem Hausverbot erhielt der Mann einen Platzverweis sowie eine Anzeige.

Der 31-Jährige betrat am Donnerstag (14. Oktober) um 12:30 Uhr ohne vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz einen Verbrauchermarkt in der Dürener Straße. Darauf angesprochen, soll der 31-Jährige nach Angaben eines Angestellten (23) zunächst verbal und in der Folge auch körperlich aggressiv geworden sein. Die Rangelei endete am Ausgang des Marktes, wo ihn Polizisten antrafen. Der 23-Jährige wies leichte Verletzungen auf. Auch hier hörten die Hasstiraden und Verbalausrutscher des 31-Jährigen nicht auf und er hustete dabei einem Beamten absichtlich ins Gesicht. Zur Verhinderung weiterer Eskalationen legten ihm die Beamten Handfesseln an und befragten ihn zum Sachverhalt, den er vehement abstritt und angab, ein Befreiungsattest zu besitzen. Ihm wurde die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung erläutert und er erhielt neben einem Hausverbot durch den Marktleiter (32) einen Platzverweis und eine Strafanzeige durch die Polizei.

Die Polizei rät, sich vor dem Eingang eines Marktes über die dortigen Schutzmaßnahmen zu informieren. Die Vorgaben zu ignorieren oder bewusst gegen die Hygienevorschriften zu verstoßen, zieht nicht nur rechtliche Konsequenzen nach sich, sondern kann auch zu Betretungsverboten durch die Marktleitung führen, da diese das Hausrecht ausüben. (bm)

