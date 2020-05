Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Todesermittlungsverfahren: Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand

Jüchen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (07.05.), gegen 3 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Dachgeschossbrand eines Mehrfamilienhauses an der Fallerstraße aus. Da sichtbar Flammen aus dem Dach schlugen und auch der Hausflur bereits stark verraucht war, galten erste Maßnahmen der Evakuierung und damit Rettung der Hausbewohner. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen, die jedoch insbesondere im Dachgeschoss schon erheblichen Schaden verursacht hatten. Erst nachdem ein gefahrloses Betreten des Obergeschosses möglich war, machten die Einsatzkräfte die traurige Entdeckung. In den Brandtrümmern fanden sie den Leichnam einer Person. Derzeit laufen die Ermittlungen der Kripo zur Brandursache und zur eindeutigen Klärung der Identität der toten Person. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell