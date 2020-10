Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200116-2: Zigarettenautomat am Bahnhof Kierberg aufgebrochen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Täter flexten den Automaten auf und entwendeten dessen Inhalt. Zeugen gesucht.

Streifenbeamte erhielten am Freitagmorgen (16. Oktober) um 06:45 Uhr den Einsatz zu einem Automatenaufbruch am Kierberger Bahnhof. Dort eingetroffen stellten die Beamten fest, dass Unbekannte vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Automaten mit einem Trennschleifer geöffnet und Zigaretten in unbekannter Menge entwendet haben. Bargeld befand sich nicht im Gerät, da die Packungen ausschließlich mit EC-Karte bezahlt werden können.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hofft auf die Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach den Tätern. Da zu vermuten ist, dass der Einsatz des Trennschleifers mit lauten Geräuschen verbunden war, besteht die Hoffnung, dass der ein oder andere Anwohner etwas gehört oder gesehen hat. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell