Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 04.07.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten/Sonstiges:

Wegberg, Diebstahl eines Krades

Am 03.07.2020, gegen 15:25 Uhr, suchten zwei bislang unbekannte, männliche Täter den Besitzer eines zum Verkauf stehenden Motorrades auf der Eckartstraße auf. Sie hatten zuvor gegenüber dem Besitzer Kaufinteresse an dem Krad der Marke "Yamaha" bekundet und einen Besichtigungstermin vereinbart. Bei der Probefahrt, die sich auf einen Innenhof beschränken sollte (das Krad war nicht zugelassen), nutzte einer der beiden Täter die Gelegenheit und fuhr mit dem Fahrzeug in Richtung Dalheim davon. Der zweite Täter entfernte sich zeitgleich ebenfalls in diese Richtung.

Hückelhoven, Badeunfall mit tödlichem Ausgang

Am 03.07.2020, kurz vor 20:00 Uhr, suchten zwei 11jährige Mädchen aus Hückelhoven gemeinsam den Adolphosee auf. Während eines der Mädchen dort alleine ins Wasser ging, wartete das zweite am Ufer, da es nicht schwimmen konnte. Dabei musste sie beobachteten, wie ihre Freundin augenscheinlich den Halt verloren hatte und unter Wasser geriet. Da sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen in der Nähe befanden, fuhr sie mit dem Fahrrad Hilfe holen. Währenddessen trafen zwei Spaziergänger am Unglücksort ein, bemerkten den im Wasser treibenden Körper und alarmierten den Rettungsdienst. Das Mädchen wurde mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt, wo es gegen 21:30 Uhr verstarb. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, Hinweise auf Fremdverschulden liegen jedoch nicht vor.

