Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht: Fahrradfahrer nach Kollision mit Auto

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Radfahrer ist am Montag, 6. Januar, gegen 16.30 Uhr, mit einem 21-jähriger VW-Fahrer zusammengestoßen. Der VW-Fahrer wollte vom Caldenhofer Weg nach rechts in die Ludwig-Erhard-Straße abbiegen. Dabei kam es in Höhe des endenden Radwegs zum Zusammenstoß. Der Radfahrer fuhr ohne Schadensregulierung davon. Er ist männlich und fuhr vermutlich ein schwarzes Fahrrad. Der Sachschaden am VW wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916 -0 entgegen. (lt)

