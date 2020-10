Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201016-5: Hilfsbereitschaft ausgenutzt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (15. Oktober) hat ein junger Mann einen Senior (70), während er Geld für ihn wechselte, bestohlen. Gegen 10:00 Uhr befand sich der 70-Jährige in einem Parkhaus an der Josefstraße. Bevor der Senior in sein Fahrzeug einstieg, sprach ihn ein junger Mann an und fragte, ob er ihm Geld zum Telefonieren wechseln könne. Der hilfsbereite 70-Jährige öffnete seine Geldbörse und stellte sich unter eine Lampe, um das Kleingeld besser sehen zu können. Nachdem er dem jungen Mann zwei Euro in kleineren Münzstücken gegeben hatte, legte der Unbekannte eine Zwei-Euro-Münze in das Kleingeldfach. Nur wenig später stellte der Senior beim Einkaufen fest, dass das Scheingeld, das er zuvor bei der Bank abgehoben hatte, nicht mehr vorhanden war. Der junge Mann hatte ihm dies, als er das Kleingeld wechselte, unbemerkt aus der Brieftasche gezogen. Der unbekannte junge Mann war etwa 170 Zentimeter groß, schlank und hatte einen Drei-Tage-Bart. Er trug dunkle Kleidung und eine Wollmütze. Sollten Sie die beschriebene Person in Nähe der Josefstraße gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Unbekannten in ihre Geldbörse greifen oder Geld hineinlegen. Öffnen Sie Ihre Geldbörse nur so, dass Fremde nicht hineinsehen und unbemerkt zugreifen können. Ist der Ort schlecht beleuchtet oder die Situation für Sie ungewöhnlich, schaffen Sie bessere Bedingungen oder lehnen das Wechseln von Geld ab. (akl)

