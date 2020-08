Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Poolzubehör geklaut

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht zu Sonntag, zwischen 00:00 und 06:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter am Alten Postweg in Bad Bentheim diverses Pool-Zubehör. Entwendet wurden unter anderem eine Pumpe, mehrere Schläuche, eine Leiter, ein Skimmer sowie ein Salzwassersystem. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Tel.Nr.: 05922/9800 zu melden.

