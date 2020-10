Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201019-3: Dieb versuchte Kaffee zu stehlen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag (16. Oktober) hat ein Angestellter einen Mann (30) auf frischer Tat beim Ladendiebstahl ertappt. Der Mann wurde festgenommen und in Untersuchungshaft geschickt. In einem Lebensmittelmarkt an der Dürener Straße verstaute gegen 14:00 Uhr ein 30-jähriger, polizeilich bekannter, Mann 17 Pakete Kaffee in einem Karton. Im Anschluss begab er sich mit diesem zum Eingang des Discounters und wartete darauf, dass eine Person das Geschäft betritt, um dieses selbst über den Eingang verlassen zu können. Sein Verhalten fiel jedoch einem Mitarbeiter (37) der Filiale auf. Der 37-Jährige sprach den 30-Jährigen an und fragte was er vorhabe. Nachdem der Mitarbeiter ihn mit seiner Diebstahlsvermutung konfrontiert hatte, gestand der 30-Jährige sofort sein Vorhaben den Kaffee zu stehlen. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten äußerte er, den Kaffee später verkaufen zu wollen. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest, da er nicht über einen festen Wohnsitz verfügte. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser stellte einen Untersuchungshaftbefehl aus. Der 30-Jährige ging aufgrund dessen in Haft. (akl)

