Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201020-1: Einbrecher nutzte kurze Abwesenheit der Bewohnerin - Wesseling

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 52-Jährige ließ beim Verlassen der Erdgeschosswohnung die Terrassentür in Kippstellung und hatte den Rollladen nur zum Teil geschlossen. Diese "Einladung" nahm ein Täter dankend an.

Die Bewohnerin (52) verließ eigenen Angaben zufolge am Montagabend (19. Oktober) um 18:45 Uhr ihre Wohnung in der Mainstraße. Nach ihrer Rückkehr um 21:20 Uhr bemerkte sie die schwergängige Wohnungseingangstür, die sie nur mit viel Kraftaufwand öffnen konnte. Ein Unbekannter hatte von innen einen Schrank an die Tür gestellt. Im Wohnungsinneren waren sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt worden. Sie informierte die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass der unbekannte Täter zunächst den Rollladen hochgeschoben und die gekippte Terrassentür aufgehebelt hatte. Er gelangte vermutlich über das derzeitig aufgebaute Baugerüst auf den Balkon der 52-Jährigen. Entwendet hat der Täter Bargeld in geringer Höhe.

Dieses Fallbeispiel zeigt deutlich, wie schnell Sie ungewollt ungebetenen Gästen Tatgelegenheiten bieten. Denen gilt es, den Riegel vorzuschieben! Das Motto: "Riegel vor! Sicher ist sicherer" erhebt auch in diesem Jahr wieder den Anspruch darauf, besondere Beachtung zu erhalten. Die dunkle Jahreszeit hat längst begonnen. Einbrecher haben Hochkonjunktur.

Die Fachleute der Kriminalprävention und des Opferschutzes beraten Interessierte am Samstag (24. Oktober) in der Zeit zwischen 09:00 und 13:00 Uhr in der Bergheimer Innenstadt auf dem Wochenmarkt. Dort sind die Experten in Sachen Einbruchschutz mit ihrem auffälligen Beratungsanhänger (siehe Foto) leicht auszumachen. Die Beratungen finden unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung statt. Bitte tragen Sie den Mund-Nasen-Schutz am Stand und halten Sie bitte den vorgegebenen Abstand untereinander ein. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell