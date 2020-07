POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.07.2020 mit einem Beitrag aus dem Stadtkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf B 39 Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit einem Opel Transporter auf der B 39 von Heilbronn - Kirchhausen kommend in Richtung Frankenbach. Kurz nach der Einmündung zur Franz-Reichle-Straße kam das Fahrzeug, aus bislang noch unbekannter Ursache, über die durchgezogene Fahrbahnmarkierung auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Dacia, der von einer 62-jährigen Frau gesteuert wurde. Durch den heftigen Zusammenprall wurde der Dacia nach rechts auf eine Grünfläche abgewiesen, der Opel Transporter kippte auf die Fahrerseite. Sowohl die Fahrerin des Dacia, als auch beide Insassen des Opel wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Hierbei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Bis zur Räumung der Fahrbahn musste die B 39 voll gesperrt werden. Da diese als Umleitungsstrecke für die wegen Bauarbeiten gesperrte B 293 dient, kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

